Какие поддельные валюты чаще выявляют в Беларуси
- 19.12.2024, 19:21
Фальшивки в основном попадают в страну из РФ.
С января по ноябрь 2024 года в Беларуси выявили более 400 фактов фальшивомонетничества, пишет Telegram-канал МВД Беларуси.
Подавляющее большинство изъятых подделок – иностранная валюта: доллары США, российские рубли, евро и даже английские фунты.
По данным МВД, фальшивки поступают в Беларусь, в основном, из-за рубежа. Больше всего их ввезли из России, Польши и Турции. Один из способов получения фальсификатов – участие в незаконных валютных операциях. В 2024 году зафиксировано 23 таких случая.
Участился сбыт гражданам «сувенирных банкнот», воспроизводящих белорусские рубли.
МВД призывает к бдительности и внимательности при расчетах. Ведомство рекомендует проводить все валютные операции в специализированных учреждениях, не покупать иностранную наличность с рук и не принимать участие в сомнительных сделках.
При обнаружении поддельных банкнот нельзя пытаться рассчитаться ими. Ведь изготовление, хранение с целью сбыта либо сбыт фальшивых денег уголовно наказуемы. О таких купюрах следует сообщать в милицию.