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Какие поддельные валюты чаще выявляют в Беларуси

  • 19.12.2024, 19:21
Какие поддельные валюты чаще выявляют в Беларуси

Фальшивки в основном попадают в страну из РФ.

С января по ноябрь 2024 года в Беларуси выявили более 400 фактов фальшивомонетничества, пишет Telegram-канал МВД Беларуси.

Подавляющее большинство изъятых подделок – иностранная валюта: доллары США, российские рубли, евро и даже английские фунты.

По данным МВД, фальшивки поступают в Беларусь, в основном, из-за рубежа. Больше всего их ввезли из России, Польши и Турции. Один из способов получения фальсификатов – участие в незаконных валютных операциях. В 2024 году зафиксировано 23 таких случая.

Участился сбыт гражданам «сувенирных банкнот», воспроизводящих белорусские рубли.

МВД призывает к бдительности и внимательности при расчетах. Ведомство рекомендует проводить все валютные операции в специализированных учреждениях, не покупать иностранную наличность с рук и не принимать участие в сомнительных сделках.

При обнаружении поддельных банкнот нельзя пытаться рассчитаться ими. Ведь изготовление, хранение с целью сбыта либо сбыт фальшивых денег уголовно наказуемы. О таких купюрах следует сообщать в милицию.

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