Дания выделит Украине около 280 миллионов евро
- 19.12.2024, 19:23
Для усиления ПВО Украины и поддержки F-16.
В среду, 19 декабря, Дания выделила около 281 млн евро на пакет помощи для Украины. В частности, для усиления украинской ПВО.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании.
Это уже 23-й пакет помощи от Дании. Деньги, в частности, будут направлены на ПВО. Однако других деталей по этому вопросу не приводится.
Также в рамках пакета Дания предоставляет финансовый вклад в функционирование украинских истребителей F-16.
«Одна из самых насущных потребностей Украины сейчас — иметь возможность защищаться от российских воздушных ударов. Поэтому мы отдали приоритет увеличению поддержки противовоздушной обороны», — подчеркнул министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.