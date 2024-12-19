Число электромобилей в Беларуси за год выросло 19.12.2024, 19:27

Вдвое.

За последний год количество электромобилей в стране увеличилось вдвое. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Денис Мороз.

Сейчас в Беларуси насчитывается более 21 тыс. электромобилей. По прогнозам экспертов, к концу года эта цифра может приблизиться к 24 тыс.

В Минэнерго такой рост связывают с активным строительством зарядной инфраструктуры. Оно идет с опережающими темпами.

Замминистра отметил, что рост числа электромобилей создает определенный рынок сбыта электрической энергии внутри страны.

«И мы в настоящий момент наблюдаем тоже более чем двукратный рост потребления электрической энергии на заправку электромобилей», – сказал Мороз.

Что касается зарядных станций, то их в Беларуси 1200. Более 700 находятся в ведении «Белоруснефти». К развитию этой инфраструктуры постоянно подключаются и другие предприятия.

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