Путин отметился антисемитским выпадом в адрес властей Украины 19.12.2024, 19:33

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Диктатор РФ заявил, что гонения на РПЦ в Украине устраивают «евреи».

Запрет деятельности Русской православной церкви (РПЦ) в Украине был якобы инициирован «этническими евреями». Такое мнение высказал Владимир Путин во время «Итогов года» — нового формата, объединившего прямую линию и большую пресс-конференцию.

«Они ведь даже не атеисты, эти люди. Атеисты — это тоже люди, которые во что-то верят. Они верят в то, что бога нет. Но это их вера, их убеждение. А это не атеисты. Просто это люди вообще без всякой веры, такие безбожники. Ведь они этнические евреи», — заявил Путин, добавив, что их действия «им еще аукнутся».

Затем президент России назвал украинскую власть «этническими евреями».

«Они, возможно, этнические евреи, но кто их видел в синагоге? По-моему, никто. Они вроде как и не православные, потому что в церквах тоже не бывают. Они уж точно не приверженцы ислама, потому что и в мечети они вряд ли появляются. Это люди без рода и племени «, — сказал глава Кремля.

По словам диктатора РФ, причастные к запрету РПЦ в Украине «не имеют ни рода, ни племени». Он подчеркнул, что этих людей «никто не видел ни в синагоге, ни в церквях, ни в мечетях». «Им ничего не дорого, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж», — сказал Путин.

В августе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией». Документ запрещает деятельность Русской православной церкви и аффилированных с ней религиозных структур. В первую очередь закон касается Украинской православной церкви (УПЦ), ранее известной как УПЦ МП (Московского патриархата). Также документ вводит запрет на пропаганду идеологии «русского мира», включая ее продвижение через религиозные организации.

Незадолго до подписания закона Зеленский заявлял, что Россия использует церковь как инструмент для подавления независимости других государств и ограничения свобод граждан.

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