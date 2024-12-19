Independent рассказал о продуктах и вкусах, которые будут в тренде в 2025 году 19.12.2024, 20:01

В списке есть продукты, знакомые каждому белорусу.

Independent рассказал о продуктах и вкусах, которые будут в тренде в 2025 году. Подборка опубликована на сайте издания.

Соус чили. Острые соусы издание ставит на первое место в своей подборке. «Даже в семьях, которые в основном используют кетчуп, наверняка где-то завалялась хотя бы одна бутылка шрирачи. Мы стали фанатами чили, и, похоже, нет предела количеству острых приправ, которые мы готовы попробовать», — пишет Independent.

Пельмени и дамплинги. Как пишет издание, сложно представить себе более сытное блюдо, которое можно съесть сразу. Independent называет такие блюда «идеальным полуфабрикатом» и отмечает, что их можно найти с очень разными начинками в кухнях разных народов мира как в Европе, так и в Азии (китайские сяо лун бао, мексиканские тамале, польские вареники пероги).

Клетчатка. Продукты, богатые клетчаткой, положительно влияют на работу кишечника, отмечает издание, и советует их в ежедневное меню.

Закуски из разных стран. Здесь газета пишет и о чипсах, и о снеках, и о шоколадках. В 2025 году нужно обратить внимание на совершенно разные закуски из других стран мира и гастрономических культур, говорится в статье.

Вишня. Несмотря на то что основной сезон для вишни — это лето, издание считает, что она будет популярна на протяжении всего года. Сладко-кислый вкус вишни называют культовым для 2025 года.

Юдзу. Наравне с кислотой вишни издание советует попробовать и этот цитрус, который представляет собой гибрид мандарина и лимона. Independent ожидает, что в 2025 году юдзу будут использовать не только при приготовлении коктейлей.

В 2024 году некоторые блюда становились популярными, а ролики с ними в TikTok — вирусными. Так, ролик с рецептом замороженных мармеладных мишек с газировкой набрал 45 млн просмотров, а с рецептом корейского десерта хваче — более 38 млн просмотров.

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