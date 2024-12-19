72-летняя военнослужащая «Азова»: Я не бабуля, я солдатка 19.12.2024, 20:19

Татьяна Теплюк рассказала о службе, российском плене и работе в стабпункте.

Когда после возвращения из российского плена солдатка бригады «Азов» Татьяна Теплюк проходила военно-врачебную комиссию, медики недоумевали: в документах пациентки написан год рождения — 1952-й, а результаты анализов — как у молодой женщины. Никаких патологий! Даже с сердцем и сосудами. Нашли компромисс: признали солдатку Теплюк частично годной к военной службе. А она сочла себя вполне годной.

«Думаю, что сегодня я самая старшая военная не только в Нацгвардии, но и во всем украинском войске. Был в одном танковом подразделении мой ровесник, Кузьмич, так хорошо на гармошке играл, но нет его, умер», — говорит женщина.

Татьяна убеждена: возрастные ограничения придумали бюрократы, а отказ от желаний в пожилом возрасте — скучные люди.

«Не надо самому себя старить», — говорит она.

О службе, пользе пожилых людей в армии, философии жизни, которая помогла ей перенести плен и быть своей для молодых побратимов, Татьяна Теплюк поговорила с hromadske.

Военные — особое сообщество

Нынешняя война — не первая для ТатьяныТеплюк. Жизненные кризисы всегда побуждали испытывать себя. Так, в 1980 году она уехала в охваченный войной Афганистан.

Тогда не задавалась вопросом, что делают советские танки в чужой стране. Татьяна как раз развелась с первым мужем, в роддоме, где работала операционной сестрой, делали капитальный ремонт. Про тот период Татьяна вспоминает, как «тоска, неверие в себя».

«Мне захотелось выяснить, на что я способна. Надеялась, что в армии будут какие-то новые вызовы», — рассказывает она.

Женщина уехала работать гражданской медсестрой в составе тыловых служб советских войск в Афганистане. Непосредственного участия в боевых действиях не принимала — оказывала медицинскую помощь раненым перед отправкой в госпиталь.

В Афганистане в ее жизни произошли очень важные события. Там во второй раз вышла замуж — за мужчину, который уже почти 45 лет не мешает ей быть самой собой. Там, говорит, на всю жизнь поняла, что военное сообщество — особое. «На войне у ребят не бывает пустых безразличных глаз», — объясняет Татьяна и добавляет, что там впервые почувствовала, что сердцем принадлежит к этому сообществу.

«Я забеременела и должна была вернуться из Афганистана в 1981 году. Но мне все время не хватало духа армейского братства, который я почувствовала там среди военных», — рассказывает женщина.

После Афганистана мирная жизнь растянулась на многие десятилетия. Работа операционной сестрой, походы в горы, сплавы по рекам, дальние походы, плавание — Татьяна искала испытаний в повседневной жизни жены и мамы.

С Майдана — к «азовцам»

После оформления пенсии женщина продолжала работать в роддоме — работа очень удобна для активного человека: сутки отдежурила — и несколько суток занимайся своими делами. С декабря 2013 года Татьяна после дежурств стала ездить на Майдан — в свои почти 62 года помогала в медпункте, который организовали майдановцы в Октябрьском дворце. Перевязать, поставить капельницы, дать лекарства… Успевала еще ездить домой в Васильков — готовить еду, поддерживать сына и мужа, которые помогали строить баррикады…

Когда участники Майдана начали записываться в добровольческие отряды для обороны Донецкой области, женщине стало тяжело на душе. Она хотела к ним и с ними. Но хорошо помнила один из омоновских штурмов Майдана, когда она смогла добраться до баррикады только с помощью товарищей. Поэтому не верила в свою мобильность и не посмела проситься в какое-нибудь подразделение.

«Началось АТО, меня жгли все эти события — Иловайск, Мариуполь, Дебальцево. В Мариуполь я просто влюбилась, я не пропускала ни одного репортажа из города. Мариуполь тогда удалось отстоять, он стремительно украинизировался — я хотела стать частью его жизни. Обдумывала возможность переехать в Мариуполь. Но я переживала, что человеку пенсионного возраста в прифронтовом городе будет трудно найти работу.

Вот я так грызла себя до 2015 года. А потом мне позвонил по телефону мой крестник, который служил в „Азове“, и спросил, не соглашусь ли я работать в их медпункте. А я сказала, что уже год мечтаю о таком предложении. Взяла в роддоме отпуск, поехала к ребятам. Это был март 2015 года. Уехала и осталась с ними в Мариуполе. Из больницы уволилась по телефону», — весело вспоминает Татьяна.

Семья держится на свободе

Так в 63 года Татьяна оказалась за сотни километров от дома в воинской части. А что же муж? Сын? Как отреагировали?

«А они жили свою жизнь. Муж — механик, ему вот лишь бы ковыряться в машинах. Он и в Афганистане был механиком при наших мастерских. Сын — зубной техник. Я по телефону известила мужа, почувствовала, что ему ситуация не понравилась. Но в нашей семье правило: всегда уважать решение друг друга и не мешать друг другу. Потому что семья держится на свободе каждого», — рассказывает Татьяна.

Семь лет до начала полномасштабной войны она приезжала в отпуск — вместе с сыном сплавлялись по рекам, ходили в походы, работала в огороде. Муж к ней в Мариуполь не приезжал.

«Я всегда думала: если мой муж кого-то встретит, то я это приму только с радостью, что он устроит свою жизнь. Человека не заставишь себя любить, удерживая его возле себя. Но я никогда не старалась держать, а он никогда не стремился уходить. Может, потому, что мы научились принимать друг друга такими, какие мы есть, и не переиначивать», — делится личным женщина.

Кстати, сейчас сын Татьяны тоже служит в «Азове». Муж после начала полномасштабной войны пошел в военкомат, но ему, по словам жены, сказали «уходить отсюда». Жена в 70+ в армии, а мужчина в 60+ - нет. И Татьяна Теплюк воспринимает это совершенно спокойно.

Война, плен — это часть армейской жизни

Медпунктом «Азова» в Мариуполе с 2015 года Татьяна занималась как гражданский человек, хотя носил форму и соблюдал военные порядки.

Когда началась полномасштабная война, 70-летняя Татьяна Теплюк и не подумала уходить из «Азова».

«В эвакуационных группах под ногами не путалась — понимала, что там в цене молодость, скорость, сила. Но свою потребность я почувствовала с первых же дней — оказывала помощь тем, кого можно было лечить без отправления в госпиталь. Если бы я ушла тогда из „Азова“, эту работу в нашем гарнизоне реально некому было бы выполнять. Не помню, что тогда говорили мне сын и муж. Да и связь очень быстро пропала. А когда ее восстановили, то я говорила им, что все нормально», — вспоминает Татьяна.

По ее словам, когда российское кольцо вокруг Мариуполя начало сжиматься, она почувствовала психологическое превосходство над молодыми «азовцами».

«Думаю, застрелят россияне — ну застрелят. Мне 70. Смерть в таком возрасте уже почти естественная. А для молодых смерть не естественная. Поэтому люди моего возраста возможность смерти воспринимают более спокойно, чем молодые. Хотя в любом возрасте умирать страшно и не хочется. Были у меня тогда молодые, которые все утверждали: „Это конец, мы пропали“. А я загружала себя работой и не допускала к себе никаких негативных эмоций», — говорит Татьяна.

Потом был месяц в окружении на «Азовстали» — работа в медпункте и на кухне, понимание, что надеяться можно теперь разве что на чудо. Татьяна нашла для себя действенный способ психологической защиты: работать так интенсивно, чтобы вечером засыпать от усталости и ни о чем не думать.

На «Азовсталь» она уже шла военнослужащей — в марте 2022-го командир просто констатировал, что теперь она мобилизована. Так что 17 мая в российский плен с «Азовстали» выходила уже солдатка Татьяна Теплюк.

На вопрос россиян, почему она, такая старая, оказалась в «Азове», решила прикинуться «глупенькой» и не говорить с врагом о патриотизме. Мол, пенсия «на гражданке» маленькая, на жизнь не хватало, а попала на «Азовсталь», потому что не успела уехать из города. По ее словам, молола чепуху, только бы отстали.

Как ни странно, плен Татьяне давался легче, чем многим молодым собратьям. Была убеждена, что человек болеет от собственных мыслей, а потому старался не думать о плохом. У нее ни в Еленовке, ни в российском Таганроге даже голова ни разу не болела. Вообще ничего не болело. Она не приняла там ни одной таблетки. И голод переносила легче, чем молодые, даже делилась с ними пайкой. Сама объясняет это тем, что, видимо, из-за замедленного метаболизма у пожилых людей и меньшей потребности в энергии, чем у молодых.

«Свое довольно хорошее состояние в плену я объясняю многолетней привычкой к здоровому образу жизни и физической активности. А еще я давно приучила себя воспринимать жизнь такой, как она есть. Не можешь ничего изменить — прими предлагаемые условия. В плену это сработало. Я пыталась вести себя так, чтобы выжить и не выйти оттуда калекой», — рассказывает Татьяна.

Она не мучила себя мыслями, что вот, на старости лет попала в плен — потому что старухой себя не считала. Думала иначе: из-за сильных обстрелов выжить на «Азовстали» шансов не было, а вот в плену — возможно. Перед выходом с завода смогла поговорить с сыном и мужем по вайберу. Сказала, что Киев обещает освободить их через 3−4 месяца.

Вернулась домой солдатка Теплюк через восемь месяцев:

«Самым большим моим страхом было умереть в плену. И опять же, я воспринимала факт своего плена философски. Я хотела в армию? Да. Война — часть армейской жизни, а плен — вполне возможное испытание во время войны. Я говорила об этом и девушкам в камере. Они могли раздражаться из-за моих слов, но потом благодарили за такую психологическую поддержку».

Возьмите на стабпункт!

В колонии в Еленовке было потрескавшееся зеркало. Смотря в него, Татьяна Теплюк понимала, что очень похудела. А вот в СИЗО в Таганроге зеркало было большое, новое. Женщина посмотрела на себя и ужаснулась.

«У меня было жесткое лицо, впалые щеки, скулы выпячивались. И какие-то нестерпимо колючие глаза. Я попыталась улыбнуться — изображение стало еще страшнее. Это была не я, а кто-то непонятного пола, за 90 лет, с ужасающим взглядом. И это меня еще не пытали. Я просто каждый день слышала, как пытали наших ребят. Но физически я не чувствовала себя слабой», — замечает Татьяна.

… Из плена она возвращалась в новогоднюю ночь 2023-го. Никаких мыслей о заслуженном отдыхе. Был страх, что по возрасту спишут на гражданку.

ВВК для санаторно-курортного лечения прошла просто. А вот ВВК о пригодности к службе… напрягла. Не Татьяну Теплюк — врачей. Они недоверчиво улыбались, пожимали плечами, но в армии оставили.

Уже в сентябре 2023 года Татьяна вернулась в свою бригаду. Муж с сыном приняли это решение, как всегда — с уважением.

«После плена два года прошло, чувствую, что за это время я немного, как говорится, оправилась. Стала не так подвижна, не так быстро хожу. Думаю, это последствия плена — там же мы сидели без движения. И суставы из-за этого теперь стали беспокоить. Да и сейчас я мало двигаюсь — в медпункте много бумажной работы. Она просто высасывает из меня энергию. Как надо кому-нибудь капельницу поставить — вот тогда силы мои прибывают, бегом бегу к пациенту.

Настраиваю себя, что эту бумажную работу нужно пережить. Может, сбудется моя мечта, и меня переведут в стабпункт — я операционная сестра. Но пока что говорят, что там есть штат. Но я думаю, что из-за моего возраста не переводят», — грустно замечает Татьяна Теплюк.

Женщина настроена служить до самой победы. «А там будет видно», — добавляет смеясь.

Сегодня военная служба ограничивается на Украине 60 годами. Татьяне 2 апреля будет 73 — и в таком возрасте никаких замечаний от командиров за работу.

«От старших людей в армии может быть и большая польза — они опытные, терпеливые к ситуациям и терпимые к другим, спокойно свое дело могут делать. Кто же, если не пожилые люди, поддержит молодых?» — размышляет Татьяна.

Она считает, что ее возраст — прекрасная пора: дети уже взрослые, пенсия заработана — можно свободно жить. Главное — настроиться, что ничего вечного на земле нет, что все изнашивается — человек тоже…

«Чего о старости думать? Я себя и старухой никогда не называю. Внуков нет, так и бабушкой меня никто не зовет. Мы являемся тем, кем сами себя считаем. Я не бабуля, я солдат. Молодые бойцы делают свою работу, а я свою. Мои сослуживцы были ошеломлены, когда после плена узнали, сколько мне лет».

… Солдатка Татьяна Теплюк не красит седину и никак не молодится. Когда идет по улице в военной форме, у встречных людей — она это часто замечала — меняется выражение лица. Ей улыбаются и изредка благодарят службу.

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