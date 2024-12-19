Соболенко упустила солидное преимущество в матче с Рыбакиной 3 19.12.2024, 20:35

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Противостояние в выставочном турнире выдалось горячим и запоминающимся.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у Елены Рыбакиной в коммерческом турнире в ОАЭ. Счет – 7:6 (7:3). Матч проходил в односетовом формате.

Поединок длился 46 минут. Интересно, что первая ракетка планеты сначала вела 5:0, а затем начала уступать.

Рыбакина героически перевела игру на тай-брейк и даже начала лидировать в нем (3:1). Затем Арина взяла шесть очков подряд и закрыла поединок.

На турнире в ОАЭ участвуют 16 теннисистов с 19 по 22 декабря. Спортсмены поделены на четыре команды (двое мужчин и две женщины).

Соболенко попала в квартет «Хокс» с россиянкой Миррой Андреевой, американцем Тейлором Фрицем и индийцем Сумитом Нагалом.

В команду «Фэлконс» вошли казашка Елена Рыбакина, француженка Каролин Гарсия, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.

«Кайтс» представят испанка Паула Бадоса, итальянка Жасмин Паолини, австралиец Ник Кирьос и грек Стефанос Циципас.

В заключительный квартет «Иглз» входят полька Ига Свентек, чешка Барбора Крейчикова, поляк Хуберт Хуркач и норвежец Каспер Рууд.

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