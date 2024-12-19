Forbes: ВСУ начали использовать реку в Курской области как «природный барьер» 1 19.12.2024, 20:40

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архивное фото

Благодаря этому удается остановить наступления российских и северокорейских солдат.

Украинские военнослужащие использовали реку Псел в Курской области как природный барьер, сообщает Forbes. Благодаря этому удается остановить наступления российских и северокорейских солдат.

Отмечается, что российские и северокорейские солдаты атаковали позиции Сил обороны в селе Плехово, к югу от реки Псел. Из-за того, что враг имел количественное преимущество украинским военным пришлось отступить.

При этом отступление было незначительным. Украинские военные отошли на север реки Псел, а «не цеплялись» за Плехово «любой ценой».

Река Псел позволила создать значительный барьер между российско-северокорейскими силами и главным украинским подразделением в этом районе.

Теперь российским оккупантам приходится пересекать открытую местность под ударами БПЛА и артиллерии.

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