В Минске появились «ботинкоматы» 2 19.12.2024, 20:53

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Туда можно сдать в ремонт или на химчистку обувь.

В Минске установили первые автоматы, куда можно сдать в ремонт или на химчистку обувь, сумки, рюкзаки, пишет Blizko.by.

Отмечается, что работают они по такому же принципу, как почтоматы. Если сдать туда вещи, они попадут в мастерские «Ялина».

Пока в Минске четыре таких «ботинкомата»: два в районе Орловской, один у 9-го километра и еще один в торговом центре Dana Mall у станции метро «Восток».

На сайте компании нет инструкции, как работают эти автоматы, но на самих шкафчиках перечислено, какие услуги можно заказать: ремонт обуви, ремонт сумок, химчистка одежды, парочистка, озонирование, ремонт рюкзаков, химчистка обуви, химчистка сумок.

Также есть небольшая инструкция, как сдать вещь в такой автомат. Сначала нужно зарегистрироваться, выбрать услугу, потом положить вещи в мешок с пломбой, который лежит в шкафчике, затянуть пломбу, оплатить в ЕРИП по ссылке в СМС, а когда вещь починят, прийти и забрать ее.

Как отмечает издание, такие ящики-локеры-ботинкоматы — полезная вещь, как и любые другие автоматы, которые облегчают жителям пользование разными услугами, однако было бы неплохо добавить возможностью оплаты при получении, и не через ЕРИП, а просто приложив карточку.

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