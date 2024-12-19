Экс-глава КГБ Вакульчик предрекает Лукашенко судьбу Каддафи и Хусейна 6 19.12.2024, 20:57

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Валерий Вакульчик

Помощник Лукашенко считает, что Запад решит проблему режима в Беларуси силовым путем.

Бывший председатель КГБ, помощник Лукашенко и инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик в Пружанах выступал перед коллективом молочного комбината и аграрно-технического колледжа.

Говоря о безопасности, Вакульчик набросился на Запад, который «не хочет отказываться от своего доминирования».

— Запад и сегодня, в поменявшемся мире, не хочет отказываться от своего доминирования, — подчеркнул Валерий Вакульчик. — Но действовавших ранее механизмов подкупа и обмана, которые применялись под красивой оберткой свободы и демократии, ему становится недостаточно. Поэтому все чаще свои проблемы Запад опять вынужден решать силовым путем.

В качестве примера он напомнил о печальной судьбе диктаторов Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи.

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