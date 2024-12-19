Усик и Фьюри провели эпичную битву взглядов перед чемпионским поединком

Усик и Фьюри провели эпичную битву взглядов перед чемпионским поединком2
- 19.12.2024, 21:13
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Более 10 минут.
Чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (22−0, 14 КО) выйдет в ринг с Тайсоном Фьюри (34−1−1, 24 КО).
В четверг, 19 декабря, боксеры приняли участие в финальной пресс-конференции.
Усик и Фьюри ответили на вопросы, а затем провели дуэль взглядов. Александр и Тайсон смотрели друг на друга более 10 минут.
Президент WBC Маурисио Сулейман разнимал боксеров, но те не поддавались. Затем началась словесная перепалка, которая и положила конец.
Реванш между боксерами состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В мае текущего года Усик одолел Фьюри раздельным решением судей.