Усик и Фьюри провели эпичную битву взглядов перед чемпионским поединком 2 19.12.2024, 21:13

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Более 10 минут.

Чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (22−0, 14 КО) выйдет в ринг с Тайсоном Фьюри (34−1−1, 24 КО).

В четверг, 19 декабря, боксеры приняли участие в финальной пресс-конференции.

Усик и Фьюри ответили на вопросы, а затем провели дуэль взглядов. Александр и Тайсон смотрели друг на друга более 10 минут.

Президент WBC Маурисио Сулейман разнимал боксеров, но те не поддавались. Затем началась словесная перепалка, которая и положила конец.

Реванш между боксерами состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В мае текущего года Усик одолел Фьюри раздельным решением судей.

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