ВСУ отбили атаку солдат КНДР в Курской области
- 19.12.2024, 21:15
- 2,776
Видео.
Воины 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ отразили штурмовые действия северокорейских военных на одну из позиций Сил обороны Украины в Курской области РФ.
Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале ССО.
Во время попытки вражеского штурма операторы ССО открыли огонь из автоматического станкового гранатомета MK-19, а также осуществили ряд сбросов с дронов. В результате уничтожили 12 северокорейских военных и ранили еще 20.