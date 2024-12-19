ВСУ отбили атаку солдат КНДР в Курской области 19.12.2024, 21:15

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Видео.

Воины 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ отразили штурмовые действия северокорейских военных на одну из позиций Сил обороны Украины в Курской области РФ.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале ССО.

Во время попытки вражеского штурма операторы ССО открыли огонь из автоматического станкового гранатомета MK-19, а также осуществили ряд сбросов с дронов. В результате уничтожили 12 северокорейских военных и ранили еще 20.

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