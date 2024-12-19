В Лошицкой усадьбе пройдет бал по мотивам «Дикой охоты короля Стаха» 2 19.12.2024, 21:40

Зимний бал состоится 21 декабря.

21 декабря в 16:00 в музее «Лошицкая усадьба» начнется зимний бал. Вечер обещает подарить посетителям атмосферу музыки, танцев и воспоминаний о культовом произведении белорусской литературы.

Программа бала вдохновлена сюжетами повести Владимира Короткевича «Дикая охота короля Стаха», которая отмечает сразу две юбилейные даты: 60 лет со дня ее первой публикации и 45 лет со дня выхода одноименного фильма. Связь с Лошицкой усадьбой подчеркивает тот факт, что одна из сцен картины была снята на ее территории.

Начнется вечер с музыкальной программы «Танцевальный вечер в белорусских усадьбах». В исполнении артистов прозвучат произведения Огинского, Монюшко, Шопена и других композиторов. Затем зрителей ждет танцевальное представление «Бал у Надеи Яновской» с вальсами, мазурками и менуэтами. Также в рамках мероприятия выступят белорусские музыканты Татьяна Старченко и Юлия Рожковская, артисты театра пантомимы «Мимы спешат на помощь» и народного театра «На Долгом Броде».

Для тех, кто любит активности, организаторы проведут два мастер-класса по историческим танцам. Завершит вечер театральное представление «Серый Волк энд Красная Шапочка» в интерпретации артистов народного театра.

Также желающие смогут принять участие в квесте по выставке, посвященной фильму «Дикая охота короля Стаха». В ходе игры посетители узнают, как создавалась лента Валерия Рубинчика.

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