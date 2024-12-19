Блогер раскрыла полезную функцию Wildberries, о которой мало кто знает 2 19.12.2024, 22:13

3,152

Эта кнопка будет интересна тем, кто получил некачественный товар.

Маркетплейс для многих давно стал основной площадкой для покупки различных вещей.

Зачастую сделки проходят без изъянов, но бывают моменты, когда возникают проблемы. Особенно это касается некачественного товара, пишет «Точка».

Бывает не так уж и просто его вернуть, а особенно в тех случаях, когда продавец не видит никакой проблемы и отказывает в просьбе покупателю.

Девушка из TikTok столкнулась с такой трудностью, но обнаружила довольно интересный выход. Оказалось, что блогер нашла полезную функцию Wildberries, о которой мало кто знает.

История женщины начинается с покупки сумки, которая после месячного ношения облезла. Тогда тиктокерша решила вернуть товар. Однако продавец отказался принимать претензию. Тут-то и появилась та самая полезная функция Wildberries.

Оказывается, на маркетплейсе есть возможность оспорить решение продавца. В таком случае рассмотрением заявки на возврат бракованного товара занимаются специалисты WB.

Спустя некоторое время с девушкой связались. Ей заявили, что пересмотрели решение продавца, а товар она может возвратить в ближайший пункт выдачи. После этого тиктокерше вернули полную стоимость сумки на карту.

Важно отметить, что в мобильном приложении может не быть такой функции, тогда лучше подать заявку через сайт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com