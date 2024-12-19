Зеленский очень точно охарактеризовал Путина

Зеленский очень точно охарактеризовал Путина15
- 19.12.2024, 22:24
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Получилось недипломатично.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина нецензурным словом.
У себя в микроблоге Х Зеленский опубликовал видео на котором Путин во время сегодняшнего выступления призвал провести так называемую «высокотехнологичную дуэль».
«Люди гибнут, а ему «интересно»... долбо#об», - прокомментировал слова Путина Зеленский.
Вслед за Зеленским руководитель ОП Андрей Ермак назвал Путина «старым, сумасшедшим кретином».