Ученые зафиксировали резкое замедление старения мозга пожилых людей в последние десятилетия 6 19.12.2024, 22:38

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С чем это связано.

Скорость когнитивного старения людей значительно снизилась с начала XX века, что связано с улучшением образования и качества медицины, а также диеты. К такому выводу пришли ученые американского Колумбийского университета (Нью-Йорк) в ходе нового исследования, сообщает пресс-служба организации.

«Эти улучшения были значительными», — сказал врач, доктор философии, профессор Джон Бирд.

По его словам, например, 68-летний человек, родившийся в 1950 году, имел такие же функциональные способности, как 62-летний человек, родившийся на десятилетие ранее, а те, кто родился в 1940 году, обладали лучшими способностями, чем те, кто родился в 1930 или 1920 годах.

«Если бы мы сравнили человека, родившегося в 1950 году, с тем, кто родился в 1920 году, то, вероятно, мы бы увидели еще более значительные улучшения», — добавил Бирд.

Он признался, что его команда исследователей была удивлена, насколько серьезно улучшилась ситуация за последние десятилетия.

«Мы были поражены тем, насколько серьезными были эти улучшения, особенно если сравнивать людей, родившихся после завершения Второй мировой войны с предыдущими поколениями людей. К сожалению, пока нет оснований говорить, что эти улучшения продолжатся, а рост распространения ожирения и других хронических болезней может даже обратить эту тенденцию вспять», — заявил профессор.

Отмечается, что исследователи сделали такой вывод, изучив данные, которые были собраны в Великобритании и Китае в рамках проектов ELSA и CHARLS по долгосрочному и всестороннему изучению старения, в том числе и угасания когнитивных способностей. Всего в этих инициативах участвовали более 26 тысяч пожилых китайцев и британцев в возрасте от 60 лет и старше. За их здоровьем специалисты наблюдали несколько десятилетий.

Кроме ключевых физиологических показателей, исследователи изучали то, как менялись главные когнитивные характеристики пожилых людей, в том числе так называемый когнитивный резерв (это способность мозга справляться с различными повреждениями и проблемами в его работе, связанными с инсультами, травмами, старением и другими факторами).

Профессор Бирд и его команда решили выяснить, отличается ли этот показатель у людей разных поколений пожилых людей.

Оказалось, что уровень когнитивного резерва у этой возрастной категории серьезно вырос за время наблюдений, и если тренд сохранится, то для многих людей 70 лет действительно могут стать новыми 60.

Бирд считает, что эта положительная тенденция отражает быстрый прогресс в развитии здравоохранения и улучшение ситуации в борьбе с вредными привычками и хроническими болезнями в середине и второй половине XX века.

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