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Шольц и Трамп провели телефонный разговор

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  • 19.12.2024, 22:51
Шольц и Трамп провели телефонный разговор

Стороны обсудили войну России против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили войну России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Как отметили в правительстве, разговор был посвящен проблемам политики безопасности в Европе.

«Они согласились с тем, что война России против Украины продолжается слишком долго и что важно как можно скорее встать на путь установления справедливого, честного и прочного мира», - добавили в ведомстве.

Также Шольц подтвердил Трампу, что он планирует поддерживать Украину в обороне от российской агрессии столько, сколько потребуется.

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