Шольц и Трамп провели телефонный разговор

Шольц и Трамп провели телефонный разговор1
- 19.12.2024, 22:51
Стороны обсудили войну России против Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили войну России против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.
Как отметили в правительстве, разговор был посвящен проблемам политики безопасности в Европе.
«Они согласились с тем, что война России против Украины продолжается слишком долго и что важно как можно скорее встать на путь установления справедливого, честного и прочного мира», - добавили в ведомстве.
Также Шольц подтвердил Трампу, что он планирует поддерживать Украину в обороне от российской агрессии столько, сколько потребуется.