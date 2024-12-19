РФ вернула в Беларусь большую партию тушенки и колбасы 4 19.12.2024, 23:03

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Чем она опасна.

В Беларусь вернули большую партию колбасы и тушенки. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Отмечается, что сомнительная готовая мясная продукция была обнаружена в Брянской области РФ. Груз весил 700 кг.

Микроавтобус с продуктами ехал в обход пунктов ветеринарного контроля. В числе ввезенных товаров оказались вареные колбасы и готовая говядина в банках.

Инспекторы установили, что у перевозчика не было необходимых ветеринарных документов.

«Кроме того, перевозка осуществлялась в неудовлетворительных санитарных условиях в автомобиле, не предназначенном для транспортировки пищевых продуктов, без осуществления контроля температурного режима», – рассказали в Россельхознадзоре.

По итогу груз вернули в Беларусь. Виновное лицо привлечено к административной ответственности.

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