РФ вернула в Беларусь большую партию тушенки и колбасы

РФ вернула в Беларусь большую партию тушенки и колбасы4
- 19.12.2024, 23:03
- 2,602
Чем она опасна.
В Беларусь вернули большую партию колбасы и тушенки. Об этом сообщает Россельхознадзор.
Отмечается, что сомнительная готовая мясная продукция была обнаружена в Брянской области РФ. Груз весил 700 кг.
Микроавтобус с продуктами ехал в обход пунктов ветеринарного контроля. В числе ввезенных товаров оказались вареные колбасы и готовая говядина в банках.
Инспекторы установили, что у перевозчика не было необходимых ветеринарных документов.
«Кроме того, перевозка осуществлялась в неудовлетворительных санитарных условиях в автомобиле, не предназначенном для транспортировки пищевых продуктов, без осуществления контроля температурного режима», – рассказали в Россельхознадзоре.
По итогу груз вернули в Беларусь. Виновное лицо привлечено к административной ответственности.