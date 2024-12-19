Президент Европарламента: Ничего об Украине без Украины 19.12.2024, 23:06

Роберта Метсола

Только сильная Украина может говорить с позиции силы.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола по итогам встречи с лидерами европейских стран заявила, что союзники должны приложить максимум усилий для того, чтобы Украина могла обеспечить себе сильную позицию на переговорах.

«Мы приближаемся к третьей годовщине войны, проходим четвертую зиму, у украинцев впереди несколько жестких месяцев. Мы должны нарастить нашу поддержку. Это означает согласие на дальнейшие санкции против Путина и его союзников, а также в предоставлении непоколебимой финансовой, гуманитарной и военной помощи для Украины. Наконец, только сильная Украина может говорить с позиций силы», - отметила глава ЕП.

«Как мы всегда говорили с Владимиром Зеленским, в частности, когда он выступал в Европарламенте, мы должны найти путь к настоящему миру, с руководящим принципом, который должен соблюдаться при любых условиях и любой ценой: ничего об Украине без Украины», - добавила она.

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