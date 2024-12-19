Почему важно при продаже авто снять его с учета
- 19.12.2024, 23:16
Объяснили в ГАИ.
Процедурой снятия с учета автомобиля является ключевой перед составлением письменного договора купли-продажи, обмена или дарения.
По информации пресс-служба УВД Миноблисполкома, без этого покупатель не сможет сам поставить свою свежеприобретенную машину на учет.
Законодательство Беларуси не запрещает продавать машину, не сняв ее с учета, однако у этого могут быть последствия для продавца в будущем.
Например, это начисление налога на владение автомобилем, который уже фактически не ваш. А еще на ваше имя будут приходиться штрафы за нарушения ПДД новым владельцем, зафиксированные в автоматическом режиме.
Госавтоинспекция Минского РУВД напоминает, процедуру снятия с учета транспортного средства можно провести в любом регистрационном подразделении.