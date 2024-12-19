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Почему важно при продаже авто снять его с учета

  • 19.12.2024, 23:16
Почему важно при продаже авто снять его с учета

Объяснили в ГАИ.

Процедурой снятия с учета автомобиля является ключевой перед составлением письменного договора купли-продажи, обмена или дарения.

По информации пресс-служба УВД Миноблисполкома, без этого покупатель не сможет сам поставить свою свежеприобретенную машину на учет.

Законодательство Беларуси не запрещает продавать машину, не сняв ее с учета, однако у этого могут быть последствия для продавца в будущем.

Например, это начисление налога на владение автомобилем, который уже фактически не ваш. А еще на ваше имя будут приходиться штрафы за нарушения ПДД новым владельцем, зафиксированные в автоматическом режиме.

Госавтоинспекция Минского РУВД напоминает, процедуру снятия с учета транспортного средства можно провести в любом регистрационном подразделении.

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