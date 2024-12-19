The Economist: Украина выигрывает экономическую войну против России 19.12.2024, 23:26

Украинская экономика здоровее по некоторым ключевым показателям, чем российская.

Украинская экономика в целом переосмыслила себя, чтобы ориентироваться в реалиях военного времени. Она остается на четверть меньше, чем в 2021 году. Но впервые с 2022 года, когда началось тотальное вторжение, она здоровее, чем у противника, по некоторым ключевым показателям. Об этом сообщает The Economist.

«Национальный банк Украины прогнозирует рост ВВП на 4% в 2024 году и на 4,3% в 2025 году. Валюта стабильна, а процентные ставки на уровне 13,5% остаются близкими к самым низким за последние 30 месяцев. В отличие от России, где ставки вскоре должны достичь 23%, чтобы остановить падение рубля, банки выглядят уязвимыми, а ВВП вырастет лишь на 0,5-1,5% в 2025 году. Но Украина сталкивается с сильными встречными ветрами: эскалация войны, истощение внутренних ресурсов и Дональд Трамп», - отмечают журналисты.

В издании подчеркивают, что экономическая история Украины с 2022 года имела три этапа.

«На первом, в условиях ожесточенных боевых действий, страна пыталась потушить пожары. Было введено военное положение, и 14 миллионов человек покинули свои дома. Россия заблокировала черноморские порты, приостановив украинский экспорт. Действия центрального банка были подчинены военным целям. В первой половине 2022 года он профинансировал половину государственного дефицита. Он ввел строгий контроль за движением капитала и наполнил банки ликвидностью. Инфляция взлетела, а ВВП сократился на треть», - говорится в материале.

Второй этап, говорят журналисты, начался после того, как Украина отразила наступление России на юге страны, в середине 2022 года. С ростом доверия ВВП стабилизировался. Соглашение, заключенное при посредничестве ООН, позволило Украине снова экспортировать зерно. Центральный банк вернулся к борьбе с инфляцией. В начале 2023 года Украина подписала пакет с МВФ; центральный банк прекратил монетизацию бюджетного дефицита. С поступлением помощи валютные резервы восстановились. Был ослаблен контроль за движением капитала.

«Возвращение макроэкономической стабильности позволило правительству и компаниям подготовить свою деятельность к войне. Одним из приоритетов была защита производственных активов от российских ракет. В более безопасных западных регионах были построены индустриальные парки. Предприятия инвестировали за границу, чтобы защитить свои доходы от войны. Экс-патрианты также получали доходы из-за рубежа: в прошлом году каждая десятая новая фирма в Польше была основана украинцем», - пишет The Economist.

Другой задачей для нашей страны было перераспределить ресурсы на нужды затяжного конфликта. Государственные расходы выросли более чем вдвое и сейчас составляют две трети ВВП по сравнению с 41% в 2021 году; только на оборону и безопасность приходится почти 30% ВВП. Некоторые государственные компании провели капитальный ремонт. Нафтогаз, чемпион страны по добыче углеводородов, в 2023 году назначил наблюдательный совет, в который вошли независимые директора из европейских "голубых фишек". В 2022 году компания понесла 79 млрд грн ($2,4 млрд) убытков, но в первой половине 2024 года получила 24 млрд грн прибыли благодаря увеличению добычи газа и инвестициям в «зеленую» энергетику.

«Частные фирмы также изменили свою позицию. После того, как весной 2022 года Мариуполь, ключевой порт на Азовском море, был разрушен, предприниматель Виталий Лопушанский создал UADamage - компанию с искусственным интеллектом, которая анализирует спутниковые снимки для создания интерактивных карт, на которых обозначены все разрушенные здания, дороги и мосты. С тех пор он нанес на карту более 200 городов. Он также учит беспилотники обнаруживать мины и управлять роботами на земле, чтобы выводить их из строя», - говорится в статье.

Последняя часть, считают эксперты, была направлена на то, чтобы сохранить поступления твердой валюты. В июле 2023 года Россия отказалась продлевать зерновое соглашение. В ответ Украина открыла собственный морской коридор, обеспечив его безопасность благодаря великолепной кампании морского сдерживания с помощью беспилотников и ракет. Это позволило ей возобновить поставки не только зерна, но и металлов и минералов, что является второй по величине статьей ее экспорта.

Эти меры, вместе с западной помощью, помешали России лишить Украину ресурсов и морального духа, необходимых для продолжения борьбы. Сейчас начинается третий этап, во время которого экономика страны сталкивается с наибольшими угрозами: острой нехваткой власти, людей и денег.

Положительным моментом является то, что страна стала лучше подготовленной к поглощению таких потрясений. В декабре Украина увеличила свои мощности по импорту электроэнергии из ЕС почти на четверть, до 2,1 ГВт. Многие производители пищевых продуктов ферментируют отходы своих производств в биогаз, который они используют на месте. Многие фермеры также имеют дизельные генераторы. Средние фирмы часто имеют установки, работающие на природном газе, которые они иногда сочетают с ветровой и солнечной энергией. Промышленные компании используют все это вместе с импортом, чтобы избежать катастрофических отключений.

По словам Андрея Пышного, председателя Национального банка Украины, средний дефицит электроэнергии в стране снизится до 6% от общего спроса в 2025 году и до 3% в 2026 году, благодаря стратегиям выживания и постоянным ремонтам. Крупные потребители жалуются на многократный рост цен на электроэнергию с начала войны, даже когда дефицита нет. Тимофей Милованов из Киевской школы экономики считает, что проблемы с электроэнергией могут сократить рост ВВП в следующем году на один процентный пункт.

«Вторая проблема - и самая болезненная — нехватка рабочей силы. С 2022 года мобилизация, миграция и война привели к сокращению рабочей силы более чем на пятую часть — до 13 млн человек. Спрос на рабочую силу высокий: количество вакансий достигло 65 000 в неделю по сравнению с 7 000 в первые недели войны, но в среднем на одну вакансию подается лишь 1,3 заявки по сравнению с двумя в 2021 году. Зарплаты растут. Между министерствами экономики и обороны продолжается борьба за мобилизацию: где найти правильный баланс ради будущего страны. Гражданское руководство Украины до сих пор отклоняло максималистские требования военных лидеров в ущерб линии фронта», - считают аналитики.

«Легких решений не существует. Сейчас даже отрасли, которые считаются критически важными, могут защитить только половину своих работников от линии фронта. Нанять на работу гораздо больше женщин сложно: их почти столько же, сколько мигрировало за границу, сколько мужчин, находящихся на фронте или вернувшихся оттуда нетрудоспособными», - отметил Глеб Вышлинский из Центра экономической стратегии, киевского аналитического центра.

Не помогает и то, что денег не хватает — третья проблема. Малые фермерские хозяйства и фирмы пытаются получить достаточно займов для финансирования своей деятельности. Финансирование долгосрочных капитальных затрат является практически невозможным. Стремительный рост расходов на ведение бизнеса ударил по прибыли. Компании, работающие с внутренними клиентами, также несут часть расходов, что приводит к росту инфляции. Экспортеры, которые конкурируют на мировых рынках, не имеют такой возможности.

Мауро Лонгобардо, который руководит местным филиалом ArcelorMittal, говорит, что с начала войны он сжег $1 млрд наличными — только для того, чтобы поддерживать свои мощности. Половина его металлургических заводов не работает.

По прогнозам, в 2025 году дефицит бюджета составит около 20% ВВП. В принципе, почти весь дефицит - $38 млрд — будет профинансирован из внешних источников. В июне «Большая семерка» договорилась о предоставлении Украине долгового пакета на сумму $50 млрд, который будет погашаться за счет процентов, полученных от суверенных активов России на сумму €260 млрд ($273 млрд), замороженных на Западе. Приверженность Америки к этой сделке нельзя воспринимать как должное.

«Украина, вероятно, сможет выжить без американских средств в 2025 году. Вместе с траншем в размере 18 млрд евро, который ЕС согласился предоставить в рамках предыдущей программы, взносы других членов «Большой семерки» заполнят пробел, оставленный дядей Сэмом», - говорит Димитар Богов из Европейского банка реконструкции и развития.

«Украина также имеет значительные валютные резервы. По прогнозам, к концу 2024 года они вырастут до $43 млрд — пяти месяцев импорта. Однако, если Америка выйдет из программы, Украина может оказаться в безвыходном положении в 2026 году. Правительства стран ЕС, которые испытывают недостаток средств и являются политически слабыми, могут столкнуться с трудностями, чтобы оплатить еще один большой счет. А возможности Украины собирать больше налогов внутри страны ограничены: предложение повысить налоги на 4-5% ВВП было отозвано летом этого года после резкого сопротивления», - добавили в материале.

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