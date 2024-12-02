В парламенте Франции призвали отправить в Украину военных инструкторов 2.12.2024, 1:23

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Депутатов из разных политических групп направили письмо министру обороны страны.

Пять депутатов из разных политических групп Франции направили письмо министру обороны страны Себастьяну Лекорню. Его призвали отправить военных инструкторов в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Фредерика Пети в X (Twitter).

«Жестокость боевых действий и растущее российское давление на Донбассе заставляют нас считать, что обучение армии на территории Франции и Польши теперь должно продолжаться на украинской земле», - отметил депутат.

Пети добавил, что французские военные в Украине не должны воевать против российской армии, а работать над подготовкой украинских солдат, которые защищают целостность своей территории.

Французские депутаты заявили, что ответом на привлечение Россией тысяч северокорейских военнослужащих должно быть увеличение прямой поддержки Украины.

«Поскольку перспективы возможных переговоров становятся более ясными, Франция и европейские страны не должны проявлять никаких признаков слабости и не позволять, чтобы их поведение было продиктовано красными линиями, проведенными Кремлем», - подчеркнул Пети.

Франция предоставила украинской армии военную помощь, в частности артиллерийские системы, бронемашины, снаряды, ракеты, средства ПВО и другое вооружение.

Кроме того, Париж поддерживает Украину политически, выступает за продолжение интеграции в ЕС и НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон первый предложил отправить военных инструкторов в Украину для обучения. Однако пока соответствующее решение не было принято.

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