Путин утвердил рекордные военные расходы 2.12.2024, 3:47

При этом практически каждый третий рубль в казне будет израсходован по засекреченным статьям.

Российский президент Владимир Путин утвердил бюджетные планы на 2025 год, увеличив военные расходы РФ до рекордного уровня. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Associated Press.

Так, около 32,5% национального бюджета направляется на оборону страны, что составляет более 145 миллиардов долларов.

Добавим, на военные нужды РФ планируют потратить 13,49 трлн рублей, что почти в четыре раза больше, чем в довоенном 2021 году. Вместе с расходами на силовые структуры сумма будет составлять 40% федерального бюджета.

Военный бюджет РФ достигнет 6,2% национального ВВП – уровня военных диктатур Африки (6,3% ВВП в Южном Судане). При этом практически каждый третий рубль в казне будет израсходован по засекреченным статьям.

В то же время расходы на социальную политику сократят на 16%, а финансирование медицины и образования останется почти без изменений.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Россия планирует увеличить расходы на оборону. В частности, Кремль намерен потратить на военные нужды более 13 трлн рублей.

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