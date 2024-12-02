Диетологи назвали самый лучший завтрак для бодрости и сил
- 2.12.2024, 5:15
Утренний прием пищи запускает обмен веществ.
Диетологи рассказали, что нужно есть утром, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым весь день. Специалисты сходятся во мнении, что завтракать нужно обязательно и при этом сытно.
Завтрак запускает обмен веществ, в нём обязательно должны быть белки и углеводы. Это творог, яйца, небольшое количество рыбы, птицы и салат для того, чтобы зарядиться энергией,.
При активном образе жизни или занятиях спортом подойдёт каша с молоком. Но объедаться не стоит — чувство тяжести и дискомфорта сведёт желаемый эффект на «нет».
Самый лучший вариант завтрака — овсянка, которая даёт надолго чувство сытости и защищает желудок, который длительное время после приёма этой пищи находится в состоянии покоя. Овсянку можно варить как на воде, так и на молоке.
Допустим при активном образе жизни английский завтрак: бекон, жареные сосиски, яичница-глазунья, тосты, фасоль в томате. Но он противопоказан людям с ожирением.
Йогурт в качестве завтрака вреден. Он быстро уходит из желудка, оставляя лишь вредное воздействие. Его можно съесть в перерыве между приёмами пищи.
Бутерброды должны быть не с колбасой, а с натуральным мясом и на цельнозерновом хлебе. Хлопья с молоком для детей стоит исключить, так как они вызывают ожирение. Также на завтрак стоит избегать свежевыжатых соков и смузи, которые могут привести к гастриту.
Не стоит злоупотреблять большим количеством сахара, вареньем, пончиками, так как резкое повышение уровня сахара в крови ведёт к избыточной выработке инсулина. Через час-полтора он будет падать, и у человека вновь появится чувство голода.
Следует отдать предпочтение чаю, а не кофе. Особенно если пить только один кофе на завтрак. Это спровоцирует гастрит, панкреатит и прочие болезни.