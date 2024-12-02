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Байден помиловал своего сына Хантера

  • 2.12.2024, 8:05
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Байден помиловал своего сына Хантера

Ему грозило до 17 лет тюрьмы.

Президент США Джо Байден в воскресенье объявил о помиловании своего сына Хантера Байдена, осужденного за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и налоговыми нарушениями.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление Джо Байдена.

«Я подписал указ о помиловании моего сына Хантера. Это полное и безусловное помилование», — сказал он.

Как отмечает CNN, указ о помиловании является окончательным и не может быть отменен новоизбранным президентом Дональдом Трампом.

Это решение противоречит публичным заявлениям Байдена, которые он делал как во время, так и после президентской гонки 2024 года. Ранее он неоднократно обещал не помиловать Хантера Байдена и не смягчать ему приговор, даже после победы Трампа на выборах.

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