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Повстанцы вошли в резиденцию Асада

  • 2.12.2024, 8:17
Повстанцы вошли в резиденцию Асада

Кадры из Алеппо.

Сирийские повстанцы вошли в резиденцию диктатора Башара Асада в городе Алеппо. Он полностью под контролем протурецких сил.

Правительственные войска Сирии совершили так называемый «безопасный отвод» своих сил из основных районов Алеппо. Город занял формирование «Хаят Тахрир аш-Шам». Местные власти полностью закрыли аэропорт Алеппо и перекрыли все подъездные пути.

По состоянию на 2 декабря повстанческие отряды продвигаются по другим направлениям. Появляются сообщения об их присутствии в городе Хама.

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