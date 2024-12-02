Повстанцы вошли в резиденцию Асада
- 2.12.2024, 8:17
Кадры из Алеппо.
Сирийские повстанцы вошли в резиденцию диктатора Башара Асада в городе Алеппо. Он полностью под контролем протурецких сил.
Правительственные войска Сирии совершили так называемый «безопасный отвод» своих сил из основных районов Алеппо. Город занял формирование «Хаят Тахрир аш-Шам». Местные власти полностью закрыли аэропорт Алеппо и перекрыли все подъездные пути.
По состоянию на 2 декабря повстанческие отряды продвигаются по другим направлениям. Появляются сообщения об их присутствии в городе Хама.