В Минске появился НЛО
- 2.12.2024, 8:21
Место пока держится в секрете.
Новый световой объект в форме НЛО украсит столицу в декабре, сообщил Минск-Новостям начальник производственно-технического отдела предприятия «Мингорсвет» Евгений Стаселович.
— В ближайшие дни его будут монтировать на установочной площадке, но само место остается в секрете — пусть это станет предновогодним сюрпризом, — отметил Я. Стаселович. — Всего столицу украсят 550 световых конструкций. Из них 125 — объемные фигуры. Остальные 425 конструкций — различные абстрактные формы.
Географию праздничной иллюминации Минска в этом году пополнили 14 объектов — световые мотивы на ул. Академика Красина и на путепроводе на ул. Чкалова.
— Это и украшенные деревья в сквере Ленина в районе проспекта Независимости, и каждая из девяти «Золотых звезд» на въездах в столицу, — пояснил Я. Стаселович. — Композиция «Цветок» на площади Богушевича, фигура самолета Ил-2 в сквере Окрестина, монументальная «Звезда-салют» в парке Победы.