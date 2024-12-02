В Минске появился НЛО 2.12.2024, 8:21

Место пока держится в секрете.

Новый световой объект в форме НЛО украсит столицу в декабре, сообщил Минск-Новостям начальник производственно-технического отдела предприятия «Мингорсвет» Евгений Стаселович.

— В ближайшие дни его будут монтировать на установочной площадке, но само место остается в секрете — пусть это станет предновогодним сюрпризом, — отметил Я. Стаселович. — Всего столицу украсят 550 световых конструкций. Из них 125 — объемные фигуры. Остальные 425 конструкций — различные абстрактные формы.

Географию праздничной иллюминации Минска в этом году пополнили 14 объектов — световые мотивы на ул. Академика Красина и на путепроводе на ул. Чкалова.

— Это и украшенные деревья в сквере Ленина в районе проспекта Независимости, и каждая из девяти «Золотых звезд» на въездах в столицу, — пояснил Я. Стаселович. — Композиция «Цветок» на площади Богушевича, фигура самолета Ил-2 в сквере Окрестина, монументальная «Звезда-салют» в парке Победы.

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