Страны Балтии вводят санкции против организаторов разгона протестов в Грузии 1 2.12.2024, 8:35

1,688

В знак поддержки протестующих.

В Грузии продолжаются протесты против решения властей отложить переговоры о вступлении в Европейский Союз. На этом фоне Литва, Латвия и Эстония договорились ввести санкции против тех, кто причастен к силовому разгону демонстрантов.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в соцсети Х.

«Три балтийские страны совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии».

The three Baltic States jointly agreed to impose national sanctions against those who suppressed legitimate protests in Georgia. Opponents of democracy and violators of human rights are not welcome in our countries. 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇬🇪 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 1, 2024

Он также подчеркнул, что противники демократии и нарушители прав человека не найдут поддержки в Литве, Латвии и Эстонии.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предупредила власти Грузии, что решение отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года, а также применение силы против протестующих могут иметь «прямые последствия».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com