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Страны Балтии вводят санкции против организаторов разгона протестов в Грузии

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  • 2.12.2024, 8:35
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Страны Балтии вводят санкции против организаторов разгона протестов в Грузии

В знак поддержки протестующих.

В Грузии продолжаются протесты против решения властей отложить переговоры о вступлении в Европейский Союз. На этом фоне Литва, Латвия и Эстония договорились ввести санкции против тех, кто причастен к силовому разгону демонстрантов.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в соцсети Х.

«Три балтийские страны совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии».

Он также подчеркнул, что противники демократии и нарушители прав человека не найдут поддержки в Литве, Латвии и Эстонии.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предупредила власти Грузии, что решение отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года, а также применение силы против протестующих могут иметь «прямые последствия».

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