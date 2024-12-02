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Эрдоган выигрывает у Кремля

  • Сергей Таран
  • 2.12.2024, 8:38
  • 8,186
Эрдоган выигрывает у Кремля

Куда там России соревноваться с США или Китаем.

Эрдоган выигрывает у Путина сирийскую партию. Прокси Турции громят ставленников российского режима в Алеппо – городе, где останется навсегда немало российских наемников.

Для Украины это означает две новости. Плохая новость в том, что Путин еще больше будет усиливать обстрелы Украины – только таким образом он может забить медийный шум от сирийского позора.

Хорошая новость в том, что поражение Асада выявило слабость российского режима. Куда там Путину соревноваться с США или Китаем, если удержать марионеточный режим в Сирии для него проблема!

Сергей Таран, «Фейсбук»

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