Эрдоган выигрывает у Кремля
- Сергей Таран
- 2.12.2024, 8:38
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Куда там России соревноваться с США или Китаем.
Эрдоган выигрывает у Путина сирийскую партию. Прокси Турции громят ставленников российского режима в Алеппо – городе, где останется навсегда немало российских наемников.
Для Украины это означает две новости. Плохая новость в том, что Путин еще больше будет усиливать обстрелы Украины – только таким образом он может забить медийный шум от сирийского позора.
Хорошая новость в том, что поражение Асада выявило слабость российского режима. Куда там Путину соревноваться с США или Китаем, если удержать марионеточный режим в Сирии для него проблема!
Сергей Таран, «Фейсбук»