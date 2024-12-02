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«Яндекс-Такси» в Беларуси — всё?

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  • 2.12.2024, 8:46
  • 4,634
«Яндекс-Такси» в Беларуси — всё?

Компанию пугают блокировкой на госТВ.

Сервис «Яндекс.Такси» (он же «Яндекс.Go») могут заблокировать в Беларуси. Такую информацию озвучили в эфире государственного телеканала, заметило «Еврорадио».

Телеканал показал сюжет про работу такси в Беларуси по новым правилам. Однако заметная часть репортажа была посвящена не рынку такси в целом, а сервису «Яндекс.Такси». Его работа вызвала резкую критику государственного телевидения.

Так, «Яндекс.Такси» обвинили в «покровительстве водителям-нелегалам». Если такие факты подтвердятся, пригрозили на госТВ, то сервис и вовсе заблокируют в Беларуси. Также его раскритиковали за «искусственное завышение цен», хотя как минимум отчасти это связано с новой государственной политикой обязательной регистрации таксистов в специальном реестре, из-за чего водителей стало меньше на треть.

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