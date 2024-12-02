«Лукашенко на грани дефолта» 5 2.12.2024, 8:55

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Вся его долговая судьба зависит от России.

Читатель сайта Charter97.org собрал в одном тексте все признаки зависимости режима Лукашенко от России:

— Сейчас она тотальна. Не просто возросла зависимость от России, как рынка сбыта.

До 2020 года была формула поставок: 30/30/30: Европа/Россия/прочий мир. Сейчас объемы на российском рынке около 70 процентов. Почти весь сырьевой импорт идет из России. В том числе традиционная энергетическая зависимость. Весь экспорт, который не идет в Россию, все равно идет через российские порты.

Налоговое администрирование регулируется российскими правилами с использованием российского программного обеспечения. Через этот доступ можно снимать всю информацию о процессах в экономике, а при желании на них влиять.

Возрос масштаб зависимости государственного долга. Россия сейчас —доминирующий кредитор в портфеле того долга, который есть. А шансы получить деньги от кого-то еще, после того как Беларуси присвоили дефолтный статус, равны нулю. Вся «долговая» судьба зависима от России.

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