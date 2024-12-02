«Оливье» уже так надоел, что решили от него отказаться» 4 2.12.2024, 9:05

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Как белорусы готовятся к новогодним праздникам.

Итак, вот уже и декабрь. «Салідарнасць» спросила у белорусов в Беларуси, как они готовятся к Новому 2025 году. Имена всех собеседников изменены из соображений безопасности.

«Больше всего не хочется имитации бурного веселья»

— Настроения пока нет, — признается жительница Минщины Елена. — Я вообще только на днях сообразила, что Новый год всего через месяц, и то, потому что подружка спросила, где планирую отмечать.

Раньше с этим было как-то проще: смотришь, что улицы наряжают и елки ставят — значит, уже декабрь. А теперь украшения уже в ноябре вешают, чтобы к 1 декабря отчитаться. И пока новогодняя ночь наступит, уже все настроение выветривается, как пузырьки от белорусского шампанского.

Поняла для себя: больше всего не хочется имитации бурного веселья, с «большими выходными», которые потом неудобно отрабатывать, с гуляниями к центральной елке города, где российская попса, толпы русских туристов и легкий перекус по цене крыла самолета, с обязательным телевизором и «боем курантов», 12 блюдами на столе, кто кого перещеголяет — и при этом ты на самом деле устаешь настолько, что ждешь не новогодней ночи, а поспать подольше 1 января.

Плюс у нас с мужем на важные дела разошлись накопления, и все не очень хорошо с финансами. Поэтому мы решили: ничего придумывать не будем, поедем отмечать со свекрами в домик в деревне. Дочка, как услышала, что ей нарядят личную маленькую елку во дворе, перестала ныть на тему праздника в городе и считает дни на календаре.

А я отдельно счастлива, что свекры поддержали мою идею приготовить на семейный ужин, а не на табор гостей «вдруг кто на огонек зайдет» — муж сделает свою коронную утку, мы со свекровью по салатику и нарезке, свекор отвечает за бутерброды и напитки. И это, на мой взгляд, очень удачное меню: останется только тарелки помыть и отдыхать, а не доедать через силу три дня, потому что пропадет же все.

Подарки я тоже уже продумала: скромно, но не носки, а то, что реально нужно и приятно.

«Решил поближе знакомиться с белорусскими достопримечательностями»

Минчанин Сергей поделился: с десяток лет у него была традиция встречать Новый год — нет, не в бане, а в новом городе.

— Раньше очень любил покататься с друзьями и подругами по России, но в последние два года это не вариант — во всяком случае, для меня. Была идея сесть в какой-нибудь поезд дальнего следования — но это опять же, все через Россию; а в Европу попасть пока возможности нет.

Так что решил поближе знакомиться с белорусскими достопримечательностями, методом тыка выбрал Гомель, даже по рекомендации знакомых успел забронировать номер в симпатичном отеле.

Хотя, конечно, сидеть в номере я точно не буду, уже составляю план, что успеть посмотреть за пару дней и где сами жители рекомендуют проводить время. На самый дорогой флагшток в стране посмотрю обязательно, интересно же, куда уходят наши налоги; дворец Румянцевых-Паскевичей, цирк, а дальше — как пойдет.

Насчет чего я меньше всего заморачиваюсь — это подарки и новогоднее меню. С родителями и братом мы обмениваемся презентами раньше, на Рождество, тогда же и устраиваем семейные посиделки.

А что касается еды, поскольку я в основном буду на ногах и уже случались разные интересные истории, то постараюсь поменьше зависеть от местного общепита, «у меня с собой будет».

«Оливье» уже так надоел, что решили от него отказаться»

— Я бы очень, очень хотела встретить Новый год в каком-нибудь романтическом антураже, в Париже или на Сицилии, — вздыхает жительница столичного пригорода Инга. — Но, как говорится, «лёс склаўся так, што хрусь і папалам» — в силу целого ряда причин мы с сыном этот праздник отмечать будем у родителей, в деревне под Столбцами. В принципе, как и последние 3-4 года.

Может быть, присоединятся моя старшая сестра и бывший муж — но специально я никого никуда зазывать не буду. Одно время из меня била энергия через край, и все привыкли, что Инга — такой массовик-затейник, который и всех соберет, и план составит, и конкурсы придумает. Но я за этот год сильно вымоталась, мама летом болела, так что сейчас хочется просто теплых домашних посиделок, с близкими людьми. А близкие — это те, кого не надо специально звать, они сами вспоминают и собираются на праздник.

Особых изысков в меню, я думаю, не будет — «оливье» уже так надоел, что решили от него отказаться, сделаем мамину любимую селёдку под шубой, по заказу сына, который в таком возрасте, что проще одеть, чем накормить, нажарю картошки фри и запеку какое-нибудь мясо.

Из необычного, если это можно так назвать, будет тартар из лосося с каперсами (маме подарили баночку, и она теперь как коршун ее от всех охраняет до праздников), а папа шаманит и делает свою фирменную наливку.

«Сейчас хочется таких посиделок, где только свои»

Многодетная семья Леси и Игоря на расспросы о планах на Новый год уверенно отвечает: главное, не где отмечать, а с кем.

— Выходить на центральную площадь к елке, веселиться под бдительным присмотром камер и милицейских патрулей, как вы понимаете, нет ни малейшего желания. Даже если их всех вырядят в костюмы Дедов Морозов или зайчиков, — говорит Леся. — Поэтому младших детей мы «выгуляем» на детских представлениях заранее, чтобы у них кусочек сказки все-таки был, а старший уже совершеннолетний, так что его с легким сердцем отпустим встречать праздник в студенческой компании.

Ну а потом еще 30-го махнем на дачу готовить все к приезду друзей. Там тоже семьи с детьми, у нас общие интересы и ценности, уже много лет (и особенно ценно, что в последние годы тоже) мы дружим и часто устраиваем посиделки. И сейчас хочется именно таких посиделок — где только свои.

— Дело в том, — добавляет Игорь, — что у нас очень хорошая дача, ее строили несколько поколений для большой семьи, она теплая, просторная и при этом уютная. Мы с детьми могли бы там на все зимние каникулы зависнуть, но поскольку 3 января рабочий день, придется возвращаться в город.

Так что мы проведем теплый Новый год для теплой компании — с шашлыками, банькой, снеговиками и игрой в снежки, если с нормальной зимней погодой повезет.

А даже если нет, у нас заготовлен план Б: настолки, конструкторы, тайный Санта, шуточные гадания (Леся обещает накрутить целый поднос «гадательного» печенья с предсказаниями).

«Готова петь и танцевать от восторга, но боюсь сглазить»

— У меня в этот Новый год, если все будет хорошо, сбудется одна мечта, и это будет прекрасный подарок самой себе, — признается недавняя выпускница одного из столичных ВУЗов Таня. — Мы с моим молодым человеком получили немецкий шенген, даже страшно вспоминать, сколько нервов и денег это все стоило.

Но главное, что теперь есть визы — и мы летим через Вильнюс в Баварию! Мариенплатц, рождественский трамвай, ратуша, музей БМВ, и главное — экскурсия в легендарный замок Нойшванштайн, который я наконец-таки увижу вживую! В общем, я готова петь и танцевать от восторга, но боюсь сглазить.

Я бы очень хотела привезти родным разных лакомств и сувениров, и кусочек рождественской атмосферы — настоящей, а не той мрачной настороженности, которая сейчас в Беларуси. Но пока не загадываю, что получится. Слишком много непредсказуемых моментов, включая границу.

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