Нервный тик в Кремле 1 Эль Мюрид

2.12.2024, 9:10

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«Орешник» сдулся.

Потребовалось буквально несколько новостных поводов, и про мега-вундер-ваффе «Орешник» практически забыли. Ну, да. Было такое. И только.

Вообще, хронической проблемой Кремля было и остается предъявление малозначительных локальных событий, на чем он хочет получить системный дивиденд. И понятно, что такие странные попытки всегда встречаются с недоумением и очевидной холодностью со стороны тех, кому адресуется это предъявление.

Сейчас активно ведется работа по закрытию российско-украинского конфликта, который стал не то чтобы опасным, но отвлекающим фактором перед гораздо более серьезными процессами, которые предстоят крупнейшим державам и субъектам. Мир вплотную подходит к точке выбора, от которой может начаться движение к новому мировому порядку. Или по крайней мере его контурам.

Ранее шла жесткая борьба выбора между разными проектами этого порядка, но проект так называемой «новой нормальности» в значительной степени если не провалился, то продемонстрировал свои критические неустранимые проблемы, главная из которых - неготовность к реализации этой «нормальности». У проектировщиков нет необходимого инструментария, а механизмы продвижения этого проекта оказались неадекватными существующей сложности мира.

Раз так - то теперь пришло время для второго проекта, и совершенно не просто так Трампу удалось совершенно разгромным образом победить на последних американских выборах. У него теперь есть четыре года, чтобы не просто предъявить, а внедрить свой проект, ключевым параметром которого становится всё то же биполярное устройство мира, но существенно более сложное, чем во времена блокового противостояния СССР-США.

Однако без создания фундаментальной договоренности США с Китаем вся эта конструкция не имеет смысла. Чем Трамп и намерен заняться, особенно если взглянуть на структуру подбираемой им команды. Второстепенные участки отдаются помощникам с безграничными полномочиями и единственной задачей - удержания этих участков в стороне от внимания самого Трампа. Ну, а он будет заниматься главной задачей. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам.

Логично, что для этого требуется задвинуть в сторону или минимизировать отвлекающие эффекты существующих противоречий и конфликтов. Российско-украинский конфликт в их числе. И понятно, что никто не намерен договариваться ни с Зеленским, ни с Путиным, их будут ставить перед фактом, а если потребуется - и принуждать.

Отсюда и нервный тик в Кремле, который полагает, что его мнение кто-то должен не просто учесть, но и положить в основу, но это прямо противоречит всей концепции предельного упрощения общей обстановки, так как учет каких-то побочных по отношению к главной задаче интересов лишь усложнит общую картину, которая и без того перегружена рисками.

При этом противники Трампа и его проекта не хуже него понимают, что избыточная перегрузка дополнительными факторами ставит под удар и угрожает возможности реализации задуманного, поэтому фактически Кремль с его истеричными криками и демонстрацией ядерной дубины играет на стороне тех самых глобалистов, которые пытаются противостоять Трампу или по крайней мере создать для него максимально непреодолимые трудности.

Здесь и возникает проблема, с которой кремлевские ничего сделать не могут. Они пытаются остаться в игре, предъявляя не результат, а инструмент. Сама по себе «СВО» могла бы стать таким результатом, и наверняка, если бы Путину удался бы его блицкриг «Киев за три дня», его были бы вынуждены приглашать за стол переговоров, так как результат - это то, с чем сложно не соглашаться. Но так как результата нет и уже точно не будет, остается лишь показывать никому не интересные «Орешники», которые не говорят ни о чем.

Вот Турция, к примеру, показала, что при всех своих проблемах она - региональный игрок и без нее никакие расклады на Ближнем Востоке невозможны. Турки продемонстрировали это в Карабахе в ходе короткой и результативной войны, теперь они демонстрируют это короткой, но результативной операцией в Сирии. Они демонстрируют это огромным влиянием в Закавказье, где турецкий бизнес фактически стал основой грузинской и азербайджанской экономики. А в перспективе, как ни парадоксально - возможно, и армянской. В политике важен результат, который можно увидеть и измерить. А не рассказы о том, что он когда-то будет достигнут.

У Кремля не очень хорошо получается рассказывать, а предъявить - так тем более ему нечего. То же, что можно предъявить, лучше вообще никому не показывать.

Поэтому тема с «Орешником» более чем предсказуемо сдулась, а безграмотные разглагольствования главнокомандующего о его фантастических параметрах, не выдерживающие никакой критики школьника 8 класса, могут вызвать лишь скептическое отношение к этому неведомому чудо-оружию, которое само по себе не имеет ни малейшей ценности.

Эль Мюрид, Telegram

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