Ученые научились угадывать настроение человека по состоянию его кожи
- 2.12.2024, 9:17
Создан специальный датчик.
Японские ученые из Токийского столичного университета разработали технологию, различающую текущее настроение человека по сигналам организма. Исследование опубликовано в научном журнале IEEE Access.
Существующие электронные системы определения эмоций обычно полагаются на анализ выражения лица пользователя. В новой работе специалисты сосредоточились на изучении изменений в биологических показателях тела, указывающих на преобладание тех или иных чувств.
Команда выяснила, что электропроводимость кожи отражает перемены настроения. Когда люди испытывают разные переживания, электрические свойства кожных покровов резко меняются из-за потоотделения. Эти сигналы возникают через одну-три секунды после первоначального стимула.
В ходе экспериментов с участием добровольцев ученые выяснили, что кожная реакция на страх длилась дольше всего.
Сравнивая реакции на юмор и эмоциональные сцены семейных связей, исследователи обнаружили, что отклик на семейные связи, по-видимому, усиливался медленнее.
Вызванные эмоции, скорее всего, представляли собой смесь грусти и счастья, поэтому, возможно, они мешали друг другу, что приводило к более заторможенным изменениям.
Команда считает, что в сочетании с другими сигналами технологии на один шаг приблизилась к устройствам для точного распознавания эмоций.