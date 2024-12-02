«Контрнаступление россиян в Курской области проваливается» 1 2.12.2024, 9:19

2,222

ВСУ проводят «сковывающие операции».

Контрнаступление российских войск в Курской области проваливается, при этом Вооруженные силы Украины взяли десятки россиян в плен, а также ликвидировали много живой силы и техники врага. Об этом в комментарии «24 Каналу» сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, на этом направлении задача ВСУ - это «сковывающие» операции, которые заставляют противника атаковать, в результате чего россияне теряют очень много личного состава и техники.

«Уничтожение вражеской армии на российской территории иногда идет даже с большими коэффициентами потерь, чем на оккупированных территориях», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что россияне на Курщине пытаются выполнить задачу освобождения территорий, тогда как у украинских войск есть другая задача:

«Мы не планируем захватывать территорию, а уничтожаем армию противника с любых позиций, на любых расстояниях. Мы должны вызвать эти атаки на себя именно для его уничтожения. Россиянам придется это делать».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com