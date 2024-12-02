«Контрнаступление россиян в Курской области проваливается»1
- 2.12.2024, 9:19
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ВСУ проводят «сковывающие операции».
Контрнаступление российских войск в Курской области проваливается, при этом Вооруженные силы Украины взяли десятки россиян в плен, а также ликвидировали много живой силы и техники врага. Об этом в комментарии «24 Каналу» сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
По его словам, на этом направлении задача ВСУ - это «сковывающие» операции, которые заставляют противника атаковать, в результате чего россияне теряют очень много личного состава и техники.
«Уничтожение вражеской армии на российской территории иногда идет даже с большими коэффициентами потерь, чем на оккупированных территориях», - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что россияне на Курщине пытаются выполнить задачу освобождения территорий, тогда как у украинских войск есть другая задача:
«Мы не планируем захватывать территорию, а уничтожаем армию противника с любых позиций, на любых расстояниях. Мы должны вызвать эти атаки на себя именно для его уничтожения. Россиянам придется это делать».