Под Лиозно собака напала на свою хозяйку 2.12.2024, 9:27

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Животное застрелили.

Инцидент произошел 26 ноября в деревне Шахи. Местная жительница сообщила в милицию, что на нее набросилась собственная собака породы алабай.

Прибывшие на место силовики убили животное, а затем направили в райветстанцию для проведения проверки на наличие бешенства. Однако оно не подтвердилось, рассказали lioznonews.by в милиции.

Почему алабай проявил агрессию в отношении хозяйки, непонятно, отметили в Лиозненском РОВД.

Отметим, это не первый случай, когда псы этой породы нападают на людей. Так, в прошлом году в агрогородке Ковали Бобруйского района алабай на привязи загрыз женщину, жившую через несколько домов от подворья.

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