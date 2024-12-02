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Почему белорусов лишили недели выходных в январе

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  • 2.12.2024, 9:36
  • 2,764
Почему белорусов лишили недели выходных в январе

Взялся отвечать Головченко.

Правительство не сделало 3 января выходным днем, тем самым лишив белорусов недели новогодних каникул, так как сейчас «мы не в тех условиях». Об этом рассказал в интервью гостелеканалу премьер-министр Роман Головченко.

— Я это какой-то проблемой вообще не считаю. Все-таки неделя — это практически полное расхолаживание или заморозка экономики. Мы сейчас не в тех условиях, чтобы позволить себе такие длинные каникулы. Хотя опять-таки, каждое предприятие вправе принять решение, которое больше подходит для их производственных целей, — сказал глава правительства.

Головченко добавил, что если предприятие работает в «горячем ритме, ему надо, допустим, сначала остановить, а потом на один день запустить оборудование, ну, наверное, это не очень экономически эффективно».

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