Шизофренический азарт Александр Невзоров

2.12.2024, 9:45

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За 2025 год Путин полностью подорвет РФ.

Да, Путин очень тупой, но именно тем он и «любезен народу», который тоже не блещет интеллектом. В очередной раз (и опять «по-большому») упырь ограбил страну, определив траты на свою «прелесть», на бессмысленную войну в Украине.

Фюрер гуляет! И ни в чем себе не отказывает. В 2025 году почти 42% бюджета страны будут вбуханы в геноцид и убийства. За 160 миллиардов долларов будут «приобретены» развалины еще десяти поселков, которые чуть позже все равно придется оставить, так как мир никогда не признает «новых границ РФ».

Впрочем, астрономические суммы, которые упырь выписал на свою любимую забаву, позволят ему замогилить еще несколько сотен тысяч русских дураков, развести новую грязь, разруху и полностью опозориться.

С учетом «секретных» статей, это будет примерно 50%, если не больше. Кремлевским Вовой движет его шизофренический азарт, и ему плевать на то, что за 2025 год он полностью подорвет РФ. Без надежды на восстановление.

Александр Невзоров, Telegram

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