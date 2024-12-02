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В матче итальянской Cерии А у футболиста остановилось сердце

  • 2.12.2024, 9:51
В матче итальянской Cерии А у футболиста остановилось сердце

Матч был прерван.

Футболист «Фиорентины» Эдоардо Бове потерял сознание во время матча 14-го тура чемпионата Италии против «Интера». Итальянское издание Ansa назвало причину случившегося.

По информации источника, у Бове случился эпилептический припадок, сопровождавшийся остановкой сердца.

В ближайшее время футболист пройдет компьютерную томографию, так как у него наблюдались судороги.

Перед тем, как Бове почувствовал себя плохо, он получил удар в область груди и селезенки в результате столкновения с Дензелом Думфрисом. Затем Бове поменял майку и сообщил о легком головокружении. После этого случилась потеря сознания.

Матч был прерван. Его сыграют в другой день.

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