В матче итальянской Cерии А у футболиста остановилось сердце
- 2.12.2024, 9:51
Матч был прерван.
Футболист «Фиорентины» Эдоардо Бове потерял сознание во время матча 14-го тура чемпионата Италии против «Интера». Итальянское издание Ansa назвало причину случившегося.
По информации источника, у Бове случился эпилептический припадок, сопровождавшийся остановкой сердца.
В ближайшее время футболист пройдет компьютерную томографию, так как у него наблюдались судороги.
Перед тем, как Бове почувствовал себя плохо, он получил удар в область груди и селезенки в результате столкновения с Дензелом Думфрисом. Затем Бове поменял майку и сообщил о легком головокружении. После этого случилась потеря сознания.
Матч был прерван. Его сыграют в другой день.