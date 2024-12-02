«До дна России еще далеко» 1 2.12.2024, 10:06

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Рубль будет обесцениваться еще больше.

Один доллар США уже несколько дней стоит больше 110 российских рублей. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак дал ответ на вопрос, это уже предел или рубль обесценится еще больше, пишет «Главред».

По его мнению, курс, который мы уже видели - 113 рублей за доллар и 120 рублей за евро, точно еще не является дном.

«До дна России еще далеко, но она уверенно движется по пути обесценивания рубля. До конца 2024 года будет еще несколько волн девальвации рубля», - сказал Новак.

Как объясняет глава Комитета экономистов Украины, ближе к концу года компании подводят итоги и пытаются защитить свои доходы, заменяя рублевые доходы на твердые валюты.

«Поэтому будет повышенный спрос на доллар и евро», - резюмировал Новак.

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