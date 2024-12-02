Шольц прибыл с неожиданным визитом в Киев 2 2.12.2024, 10:21

3,098

Впервые с июня 2022 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Об этом сообщает Tagesschau.

По прибытии в Киев он отметил свою поддержку Украине, которая подверглась нападению со стороны России.

В ходе Шольц, в частности, планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Последний раз Шольц приезжал в Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com