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Шольц прибыл с неожиданным визитом в Киев

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  • 2.12.2024, 10:21
  • 3,098
Шольц прибыл с неожиданным визитом в Киев

Впервые с июня 2022 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Об этом сообщает Tagesschau.

По прибытии в Киев он отметил свою поддержку Украине, которая подверглась нападению со стороны России.

В ходе Шольц, в частности, планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Последний раз Шольц приезжал в Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.

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