Шольц прибыл с неожиданным визитом в Киев

Шольц прибыл с неожиданным визитом в Киев2
- 2.12.2024, 10:21
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Впервые с июня 2022 года.
Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл в Киев с необъявленным визитом.
Об этом сообщает Tagesschau.
По прибытии в Киев он отметил свою поддержку Украине, которая подверглась нападению со стороны России.
В ходе Шольц, в частности, планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Последний раз Шольц приезжал в Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.