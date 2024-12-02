«Многие россияне были без оружия во время наступления повстанцев» 2.12.2024, 10:37

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Войска РФ застали врасплох в Сирии.

Источники близкого к российским силовикам Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» пишут о главных причинах провала ВС РФ в Сирии. Одна из них — приход Минобороны РФ вместо ЧВК «Вагнера»:

— Внутри ЧВК было большой провинностью перемещаться без оружия и вступать в контакт с местными — за это командиры избивали своих же наемников. С приходом Минобороны все изменилось. Поездка в Сирию для военнослужащих стала восприниматься, как путевка на курорт.

Ходили без оружия и во всю вступали в рыночные отношения с населением. Во многом из-за этого наступление боевиков Хайят Тахрир аш-Шам и их союзников было таким стремительным. У повстанцев была исчерпывающая информация о позициях и расписании военнослужащих ВС РФ. Они застали их врасплох, многие были не готовы вступить в бой или вовсе без оружия».

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