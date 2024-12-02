Визовый центр Испании в Минске изменил условия подачи документов

Визовый центр Испании в Минске изменил условия подачи документов2
- 2.12.2024, 10:41
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Нововведения вызвали споры.
Визовый центр Испании в Минске вслед за российским офисом ввел фотоидентификацию при записи на подачу документов. Об этом сообщил телеграм-канал «Визовый крот», который отслеживает визовые изменения.
Уточняется, что нововведение призвано бороться с «помогаторами», которые под предлогом оказания содействия в получении виз занимают доступные даты на подачу документов.
Как отметил «Визовый крот», после вступления в силу изменений в Минске 27 ноября даты на подачу «висели» в свободном доступе относительно долго.
«Даты на подачу в московском визовом центре есть буквально „на завтра“», — отметил «Визовый крот».
В комментариях к посту пользователи жалуются, что не всем получается пройти фотоидентификацию.
«Загружали новые фото, подходили к монитору ближе, дальше — результат один: вы не прошли тест», — пожаловался один из подписчиков.
Другие высказывают мнение, что фотоидентификация — нарушение законодательства о защите персональных данных.
«У вас есть мысли о том, как избавить Беларусь от помогаторов на 100%? Я не в теме, мне сложно представить, что можно сделать. И со стороны обывателя, если видеоконтроль поможет, то пусть будет даже с риском утечки данных», — написал один из пользователей.