Белоруса, которого задержали во время протестов в Тбилиси, освободили

Белоруса, которого задержали во время протестов в Тбилиси, освободили1
- 2.12.2024, 10:54
Но вызвали в миграционную службу.
Белоруса Евгения Муравицкого, которого задержали во время протестов в Тбилиси, освободили из СИЗО. Об этом он рассказал «Медиазоне».
По словам Муравицкого, его отпустили 2 декабря около 7 утра. На него составили протокол по статье об «оскорблении спецназовца», но после освобождения из СИЗО не выдали на руки документы. На 3 декабря ему назначен визит в миграционную службу.
Отметим, грузинская оппозиция протестует против решения пророссийского правительства заморозить переговоры о вступлении в ЕС. Протесты идут вот уже пятый день подряд.