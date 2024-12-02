Белоруса, которого задержали во время протестов в Тбилиси, освободили 1 2.12.2024, 10:54

Но вызвали в миграционную службу.

Белоруса Евгения Муравицкого, которого задержали во время протестов в Тбилиси, освободили из СИЗО. Об этом он рассказал «Медиазоне».

По словам Муравицкого, его отпустили 2 декабря около 7 утра. На него составили протокол по статье об «оскорблении спецназовца», но после освобождения из СИЗО не выдали на руки документы. На 3 декабря ему назначен визит в миграционную службу.

Отметим, грузинская оппозиция протестует против решения пророссийского правительства заморозить переговоры о вступлении в ЕС. Протесты идут вот уже пятый день подряд.

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