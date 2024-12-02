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Украинская разведка: Россия спрятала трех генералов КНДР

  • 2.12.2024, 10:55
  • 2,658
Украинская разведка: Россия спрятала трех генералов КНДР

Они в закрытых лагерях.

В боевые подразделения российской армии перешли 2 тысячи северокорейских военных. Они присоединились к бригаде морской пехоты и дивизии воздушно-десантных войск.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью «Донбасс Реалии».

«Сейчас в оперативном резерве (армии РФ - прим.) есть 9 тысяч северокорейских военнослужащих, 2 тысячи переданы в боевые подразделения», - сказал представитель ГУР.

Также Черняк отметил, что учитывая это можно с уверенностью говорить о том, что военные КНДР уже приобщились к ведению боевых действий. Вероятно, не все из них воюют на передовой линии, но уже помогают России вести агрессию против Украины.

По данным ГУР контингентом северокорейских войск в России командует три генерала. Черняк отметил:

«Их максимально скрывают, их максимально охраняют. Они в закрытых лагерях, для них проводится подготовка, но их максимально пытаются спрятать от всех».

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