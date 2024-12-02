Курская операция: украинский генерал раскрыл задачи ВСУ 2.12.2024, 11:11

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Николай Маломуж

Идет маневренная война.

Российские заявления о восстановлении контроля над 400-500 кв. км территорий Курской области говорят только о том, что там ведется маневренная война. Вооруженные силы Украины отходят на более выгодные для нанесения ударов по врагу позиции. Об этом в эфире FREEДОМ рассказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

«На Курском направлении мы выполняем задачи маневренной войны. Это новый вид войны, который не характеризуется созданием только укрепрайонов. Он предполагает передвижение войск, нанесение ударов — и фронтовых, и фланговых. Враг заходит в серую зону — наносим опять огневой удар и, конечно, передвигаемся», — поясняет он.

Маломуж подчеркнул: задача организации устойчивой линии обороны на этом направлении не стояла.

«Часть территории мы оставили, но мы не ставили задачу стоять полной линией обороны… Россияне говорят, что восстановили [контроль] где-то на 400-500 кв. км. Не восстановили — мы просто отошли для того, чтобы не терять наших бойцов, а с другой стороны, конечно, маневрировать, наносить удары в более выгодных условиях», — пояснил гость эфира.

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