Семейный вариант: названы лучшие большие кроссоверы с пробегом 2.12.2024, 11:16

В рейтинг попали как массовые, так и премиальные модели.

Кроссоверы нередко выбирают в качестве семейного авто, ведь они имеют просторный салон и большой багажник. Конечно, более вместительными являются среднеразмерные и полноразмерные модели: они довольно дорогие, однако на вторичном рынке довольно быстро теряют в цене. Британское издание Auto Express выбрало лучшие большие кроссоверы с пробегом.

8 место — Peugeot 5008

Кроссовер Peugeot 5008 второго поколения остается достаточно компактным, но имеет три ряда сидений. Его салон довольно качественный, как для не премиальной модели, а на передней панели установлено два дисплея. К тому же, Peugeot 5008 относительно легкий, поэтому даже базовый двигатель обеспечивает неплохую динамику.

7 место — Land Rover Discovery

Land Rover Discovery пятого поколения — выбор семейных автомобилистов, которым нужно регулярно выезжать на бездорожье. Вместе с тем, у него комфортабельная длинноходная подвеска и неплохая шумоизоляция. Land Rover Discovery лучше выбрать с тяговитыми турбодизелями, хотя слишком экономичными их не назовешь.

6 место — SEAT Tarraco

SEAT Tarraco — семейный кроссовер для активных водителей, который привлекает неплохой управляемостью. Модель доступна в семиместном исполнении и имеет немалый багажник. Лучше выбирать 2,0-литровые бензиновые и дизельные версии, ведь 1,5-литровый турбомотор недостаточно мощный и не очень соответствует характеру авто.

5 место — Audi Q7

Премиальный кроссовер Audi Q7 первого поколения большой и очень просторный, у него качественная внутренняя отделка и комфортабельная пневмоподвеска. Оптимальным двигателем является надежный и тяговитый 3,0-литровый турбодизель, который экономичнее других двигателей. Впрочем, для авто привычны проблемы с электроникой.

4 место — Lexus RX

Кроссовер Lexus RX четвертой генерации — одна из самых надежных моделей своего класса. Кроме того, кроссовер комфортабельный и отличается превосходной шумоизоляцией. Привлекательно выглядит гибридная модификация Lexus RX: ее силовая установка экономична, тяговитая и тихая.

3 место — Volvo XC90

Кроссовер Volvo XC90 второго поколения — самый безопасный большой кроссовер с набором подушек безопасности и электронных «помощников». К тому же, он просторный и тихий, а его салон довольно качественный. В линейке модели — широкий выбор бензиновых, дизельных и плагин-гибридных версий мощностью до 420 сил.

2 место — Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq первой генерации — воплощение практичности. У него продуманный просторный салон с большим количеством отсеков для мелких вещей и большой багажник. К тому же, Kodiaq привлекает качественной внутренней отделкой. Бензиновые и дизельные турбомоторы кроссовера тяговитые и экономичные.

1 место — Kia Sorento

Kia Sorento третьего поколения — семейный кроссовер с вместительным салоном и богатой комплектацией. К тому же, он дешевле других моделей в этом рейтинге. Наиболее привлекательным является вариант модели с 2,2-литровым турбодизелем, хотя гибрид почти столь же экономичен, но мощнее.

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