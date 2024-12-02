закрыть
2 декабря 2024, понедельник, 11:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Грибник забыл выложить из рюкзака нож, который брал с собой в лес, и спустился с ним в метро

  • 2.12.2024, 11:29
Грибник забыл выложить из рюкзака нож, который брал с собой в лес, и спустился с ним в метро

Клинок изъяли и признали холодным оружием.

В отношении жителя Минского района, в рюкзаке которого сотрудники столичного метрополитена нашли самодельный нож, составили протокол за незаконное ношение и перевозку холодного оружия.

В Госкомитете судебных экспертиз рассказали, что нож у мужчины нашли во время досмотра его личных вещей на станции метро «Институт культуры». Предмет изъяли и передали сотрудникам милиции. Мужчина рассказал, что нож он изготовил сам «из подручных материалов для хозяйственно-бытовых целей», а в день, когда его остановили сотрудники метро, он планировал поехать в лес за грибами. О том, что изделие может представлять какую-либо опасность, не догадывался.

Эксперты изучили нож и заключили, что это «клинковое холодное оружие колюще-режущего действия».

«За незаконное ношение и перевозку холодного оружия законодательством предусмотрена ответственность, материалы дела об административном правонарушении направлены в суд для рассмотрения», — сообщили в ГКСЭ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин