закрыть
2 декабря 2024, понедельник, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лучше ведь и не скажешь

2
  • Александр Роднянский
  • 2.12.2024, 11:41
  • 4,212
Лучше ведь и не скажешь
Александр Роднянский

Что движет теми, кто выходит на улицы в Грузии, Беларуси, Украине.

Протесты грузинского общества против отказа нового правительства от евроинтеграции и очевидного крена «Грузинской мечты» в сторону России многие резонно сравнивают с украинским Майданом 2013-2014 годов.

Сходство и впрямь очевидное.

На этом основании разнообразные политологи строят свои прогнозы — как предрекающие Грузии неизбежные войну и катастрофу, так и обещающие стране невероятные перспективы и процветание.

Об этих дискуссиях писать и говорить мне не хочется. Это болезненная тема, поляризующая и раскалывающая. И очень грустная. Да и кто, кроме самих грузин, может ответственно о ней говорить?

Мне кажется важнее другое.

Не рассуждения о «сферах влияния», о политическом выборе государств на постсоветском пространстве, не о геополитике.

Важнее сами люди.

То, что движет теми, кто выходит на улицы.

В Иране, в Беларуси, в России, в Украине…

Страстное желании самим принимать решения.

Самим определять свою судьбу.

Самим совершать выбор.

Мысль эта, мягко говоря, совсем не новая, она давно была четко сформулирована… в американской декларации независимости:

«Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к

счастью.

Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых.

В случае, если какая-либо форма правительства

становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти,

которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье».

Лучше ведь и не скажешь.

Александр Роднянский, Telegram

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин