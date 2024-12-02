В России резко вырастут цены на автомобили 1 2.12.2024, 12:02

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Из-за девальвации рубля.

Цены на новые автомобили в России вырастут на 5–15% до конца года из-за падения рубля по отношению к доллару, евро и юаню, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.

«Уже есть информация, что на следующей неделе часть дистрибуторов будут пересматривать свою ценовую политику», — сообщил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

По его словам, официальные дилеры повысят цены сначала на 3–5%, поступившись частью прибыли, чтобы сохранить продажи, но машины, которые ввозятся по параллельному импорту, вырастут в цене пропорционально падению рубля.

Пересмотр ценников коснется не только импортируемых машин, но и автомобилей местного производства, поскольку при их выпуске используется определенная доля зарубежных комплектующих, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Основной рывок роста цен на китайские автомобили, на которые, согласно «Автостату», приходится около 60% российского рынка, придется на начало 2025 года, прогнозирует гендиректор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Этому будет способствовать не только падение рубля к юаню, но и индексация утилизационного сбора, добавил собеседник «Коммерсанта» на рынке.

В то же время «некоторой грустной гарантией» от резкого повышения цен может быть текущая ситуация на рынке, говорит руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Он напомнил, что на сегодняшний день кредиты на покупку машины требуются каждому второму клиенту, при этом они сильно подорожали, а банки сократили их выдачи. Кроме того, производители «закрывают год» и стремятся показать хорошие результаты продаж, что также будет сдерживать актуализацию ценников, добавил эксперт.

На рынке автомобилей с пробегом ситуация с ценами будет похожая: первыми подорожают автомобили, ввезенные по параллельному импорту, уточнил Житнухин. «Подорожание машин в возрасте трех—семи лет будет растянуто на месяцы: вспоминать, сколько стоили доллар и евро на момент их выпуска, просто смешно», — заключил он.

По данным «Автостата», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля за январь—август выросла на 8,4% год к году, до 3,1 млн руб. Курс рубля упал по отношению к доллару, евро и юаню в конце ноября. Это произошло после введения санкций Минфина США против Газпромбанка и еще около 50 кредитных организаций. 27 ноября курс доллара на рынке Forex приближался к 115 руб., а евро преодолел отметку в 120 руб. Курс юаня повышался до 15 руб.

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